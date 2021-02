Mais pacientes chegam do Norte para tratamento no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul recebeu mais um grupo de pacientes com Covid-19 vindos do Norte do Brasil. Foram 15 doentes de Manaus, que vive colapso da estrutura de atendimento. Com isso, o Estado recebeu 50 doentes até agora.

O novo grupo desembarcou em Santa Maria, transportado por um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), segundo o governo gaúcho.