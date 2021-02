Brasil registra 27 mil novos casos e 559 óbitos por Covid-19

O Brasil totaliza 9.204.731 casos de Covid-19 confirmados e 224.504 mortes pela doença desde o início da pandemia. De acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, divulgada nesse domingo (31), foram registrados 27.756 novos casos e 559 óbitos.

A região Sudeste segue com o maior acúmulo de infecções (88.371.433), com 10.155 casos novos. São Paulo é responsável por 45.919.049 desta soma, sendo o estado com o maior número de casos no Brasil. Foram registradas 4.344 novas infecções e 80 óbitos novos.

Foram registrados novos óbitos em todos os estados do Brasil, menos em Roraima e no Amapá. Os maiores números de novas mortes foram observados em Minas Gerais (121), no Amazonas (99), na Bahia (38) e no Rio de Janeiro (22), além de São Paulo.

Junto à São Paulo, Minas Gerais é o único outro estado a estar em vermelho no mapa de casos do Ministério da Saúde, com um acúmulo de 734.486 casos e 15.060 óbitos. A crise sanitária no Amazonas ainda preocupa, somando 8.117 óbitos até última atualização. Manaus registrou 656 novos casos e 85 óbitos, totalizando 120.160 casos e 5.505 mortes.