Brasil tem 9,118 milhões de casos e 223 mil mortes por Covid-19

O Brasil contabiliza 9.118.513 casos de Covid-19 e 223 mil vidas perdidas, desde o início da pandemia, em março do ano passado. O último relatório do Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde, divulgado no início da tarde deste sábado (30) registrou 9.426 novos casos no País, onde a média móvel de óbitos (1.068 por dia) é a maior desde o início da crise sanitária.

No final da manhã deste sábado, foram registrados novos óbitos nos estados de Minas Gerais (120), Bahia (32), Mato Grosso do Sul (13) e Alagoas (09), totalizando 174 no país, somente no primeiro turno do dia. Nesta mesma data, Minas Gerais totalizou aumento de 8 mil infectados. A Bahia não registrou novos casos, mas no Mato Grosso do Sul e em Alagoas o volume cresceu em 742 e 514, respectivamente.

No Rio Grande do Sul, onde 543.4 mil pessoas foram contaminadas e outras 10.615 perderam as vidas por conta da Covid-19, não houve registros de novos casos de infectados ou mortos até o início da tarde de sábado.

Em Porto Alegre, a última atualização ocorreu na sexta-feira, dia 29, com dados do dia 28/01, quando a cidade somava 87.647 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Atualmente, a Capital contabiliza 2.122 óbitos por conta da pandemia.