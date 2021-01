RS eleva taxa de recuperados da Covid-19 após queda de novos casos

Com a queda no número diário de novos casos de Covid-19 nas últimas duas semanas no Rio Grande do Sul, o efeito é sentido na proporção de recuperados da infecção. A taxa que vinha se mantendo em 95% subiu a 96% nesta sexta-feira (29).

Das 543.499 notificações de contaminação em mais de 10 meses de pandemia - desde as primeiras confirmações de pessoas com o novo coronavírus em 10 de março de 2020 no Estado -, 519.137 superaram a doença. A vigilância sanitária considera recuperado quem não tem mais os sintomas após 14 dias da detecção.

Entre a população infectada, 10.615 acabaram não resistindo às complicações da doença e morreram. Nesta sexta-feira, foram notificadas mais 48 mortes.

A velocidade menor de infecção é verificada e com tendência mais firme de recuo médio diário desde o começo da segunda quinzena de janeiro. De 2,5 mil casos por dia, o número vem declinando a menos de mil registros nessa quinta-feira (28).

O número desta sexta é maior - foram 3,4 mil novos casos - porque a Secretaria Estadual de Saúde divulga os dados à medida que os municípios inserem no sistema de notificações e não da data de detecção. É possível acompanhar a média diária no gráfico com a data do diagnóstico.

No começo de dezembro de 2020, houve uma aceleração, associada às movimentações dos feriadões de novembro e às eleições. A média móvel diária chegou a 4,6 mil casos, a maior de toda a pandemia.

O quadro levou o governo estadual a reativar restrições, inclusive com fechamento de locais de visitação, como a orla das praias. Após meados de dezembro, a média começou a baixar de 4 mil casos diários, mas se manteve entre 2 mil a 3 mil até a primeira quinzena de janeiro.

Um dos impactos do comportamento da transmissão e também de queda no número diário de mortes foi sentido no mapa das bandeiras do distanciamento controlado. O número de regiões em bandeira laranja aumentou