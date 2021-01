Brasil registra 1.283 mortes por Covid-19 em 24h, total chega a 220.161

O Brasil registrou 1.283 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde. Com isso, o País ultrapassa a marca de 220 mil óbitos pela doença, alcançando nesta quarta 220.161 vítimas.

No mesmo intervalo, foram registrados 63.520 casos do novo coronavírus no País, elevando o total de registros para 8.996.876.

Rio Grande do Sul registou 69 novos óbitos , alcançando a marca negativa de 10,5 mil mortes por Covid-19. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), o número total de infectados é de 536.746, sendo que 512.240, estão recuperados. O Estado já vacinou 109 mil pessoas

Agência Estado