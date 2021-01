Imunização contra a Covid-19 no RS já chegou a 109 mil pessoas

Mais de 109 mil pessoas dos grupos prioritários já foram vacinadas contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul. Segundo o painel da Secretaria Estadual da Saúde (SES) que monitora a imunização do Estado, cerca de 16 mil gaúchos receberam a primeira dose ao longo desta desta quarta-feira (27).

Dos imunizados no RS, 78 mil são profissionais da Saúde, 25 mil idosos em instituições de longa permanência, 5,8 mil indígenas e 800 portadores de deficiências.

Até o momento, o Estado recebeu 511,2 mil imunizantes para aplicação em primeira e segunda doses na população, e 282 mil ampolas já foram distribuídas a todas as regiões. As vacinas que chegaram em solo gaúcho são a chinesa Coronavac, produzida no Instituto Butantan, e a Oxford/AstraZeneca, vinda da Índia.

Em Porto Alegre, foram mais de 4 mil pessoas imunizadas durante o dia, chegando a 28,4 mil vacinados na cidade, o que representa 28% do público-alvo. Desse total, 11 mil foram idosos, pessoas com deficiência institucionalizados e idosos acamados (67,4% do público), 16,9 mil profissionais da Saúde (20,6%) e 325 indígenas e quilombolas (15%). Os dados são divulgados diariamente no painel de monitoramento da vacinação.

Pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, seguido pelos governos estadual e municipal, os primeiros vacinados pertencem aos grupos prioritários, que englobam profissionais de saúde, indígenas, quilombolas, idosos institucionalizados e acamados, e pessoas com deficiência institucionalizadas.