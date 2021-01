RS ultrapassa a marca de 500 mil pacientes recuperados da Covid-19

Neste domingo (24), o Rio Grande do Sul registrou 502.649 gaúchos recuperados da Covid-19, desde o início da pandemia no Estado. O número corresponde a 95% dos 528.045 casos registrados. Apesar desse bom resultado, 868 novos casos e 12 óbitos foram notificados pela Secretaria Estadual da Saúde durante o dia.

No sábado (23), As mortes referem-se a atualizações dos registros do período de 18 a 23 de janeiro e se somam ao total de 10.311 pacientes que perderam a vida para o coronavírus no Estado.foram contabilizados 45 óbitos no RS.

melhora nos indicadores da pandemia Ao longo da última semana, o Rio Grande do Sul teve, mas os números de casos e óbitos seguem em alta.

Já a taxa de ocupação de leitos em UTI geral está em 74,1%, com 1.972 dos 2.660 leitos ocupados com pacientes adultos em UTI, números que vêm sendo mantidos em estabilidade no últimos dias.