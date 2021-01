Mais de 20 mil porto-alegrenses dos grupos prioritários já foram imunizados contra a Covid-19

painel de vacinação da prefeitura Porto Alegre já imunizou contra o coronavírus 20.055 pessoas dos grupos prioritários, segundo dados do, divulgados no início da noite de sábado (23). Esse total de aplicações corresponde a 19,82% dos cerca de 101 mil porto-alegrenses que integram o público-alvo da primeira fase do Plano Municipal de Vacinação.

Nesta etapa serão vacinados profissionais de Saúde, população indígena e quilombola, idosos institucionalizados e acamados e pessoas com deficiência institucionalizadas.

programada para iniciar nesta segunda-feira (25) Dos 20 mil vacinados, 11,1 mil foram profissionais de Saúde (13,51%) e 9,9 mil idosos e pessoas com deficiência (53,8%). Apenas um indígena ou quilombola recebeu a imunização até agora, pois a vacinação dessa parcela populacional está. No mesmo dia, a partir das 10h, chega à Capital a primeira remessa da vacina desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca/Universidade de Oxford.

Somente no sábado (23) foram aplicadas 1.280 vacinas. Segundo a prefeitura, idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições de longa permanência na Zona Sul da Capital receberam a primeira dose da vacina CoronaVac contra a Covid-19. A ação foi organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para intensificar a vacinação na região, que concentra a maior parte dos idosos residentes em instituições.

Dados são do painel de vacinação da prefeitura. Foto Reprodução/JC

Ao longo do dia, dez equipes da SMS e voluntários da Secretaria, do Comando Militar do Sul e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), além de estagiários acadêmicos de enfermagem da UniRitter e de profissionais da Associação Hospitalar Vila Nova, se somaram às equipes de médicos, enfermeiros, dentistas e técnicos de enfermagem que percorreram 60 instituições de longa permanência de idosos. A segunda dose da vacina será aplicada em 28 dias.

O prefeito Sebastião Melo esteve na concentração das equipes e agradeceu a colaboração de todos os envolvidos. “Quero agradecer enormemente aos voluntários, às equipes de saúde, ao Exército e às universidades. Eles merecem todo o aplauso e carinho da sociedade de Porto Alegre”, afirmou Melo, que reafirmou o compromisso da prefeitura com a transparência do processo e divulgação de todos os dados pelo Painel de Monitoramento da Vacinação contra a Covid-19.

Neste domingo (24), a imunização foi realizada em idosos acamados acima de 75 anos em suas residências. Familiares de pessoas deste grupo podem entrar em contato pelo telefone 156 ou via site do serviço e fazer o registro do pedido de vacina. As equipes da Saúde farão o agendamento para imunização em casa.

Até o presente momento, a quinta-feira (21) marcou o dia de maior imunização na Capital, quando 7 mil pessoas receberam a vacina Coronavac no município.