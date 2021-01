Brasil registra 1.316 mortes por Covid-19 em 24h, total chega a 214.147

O Brasil registrou 1.316 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados atualizados nesta quinta-feira (21), pelo Ministério da Saúde. Com isso, o total de óbitos pela doença no País chega a 214.147.

No mesmo intervalo, foram registrados 59.119 casos do novo coronavírus, elevando o total de registros da doença no País para 8.697.368.

A região Sudeste chegou nesta quinta a um total de 3.115.007 casos de Covid e 98.878 mortes pela doença. O Nordeste tem 2.075.026 registros da infecção e 50.265 óbitos. O Sul contabiliza 1.588.087 casos confirmados e 25.475 mortes. O Centro-Oeste tem 960.070 registros da Covid-19 e 19.228 óbitos. O Norte do País chega nesta quinta a 959.178 casos e 20.301 mortes pelo novo coronavírus.

O Estado do Amazonas, que vive uma crise no sistema de saúde em razão do aumento dos casos e mortes pela Covid-19 e da falta de oxigênio em muitos hospitais , registrou nas últimas 24 horas 159 mortes e 2.202 novos casos da doença. Ao todo, o Estado contabiliza 241.182 registros de Covid e 6.757 mortes.

Agência Estado