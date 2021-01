RS soma 520 mil gaúchos com Covid-19 e 10.196 óbitos pela doença

últimas 24 horas Mantendo o aumento de notificações e óbitos por Covid-19, o Rio Grande do Sul chegou a 520.313 casos confirmados da doença nesta quinta-feira (21). Nasforam registrados 4.198 novos casos no Estado e 74 mortes, somando 10.196 vidas perdidas para o coronavírus.

marca de 10 mil óbito s pela Covid-19 havia sido alcançada na terça-feira (19), segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Um dia depois, mais de uma centena de novas notificações foram registradas, mostrando que apesar do início da vacinação, o momento ainda é de alerta e de manutenção das medidas de proteção e enfrentamento à doença.

Apesar das estatísticas negativas, cerca de 493,4 mil gaúchos contaminados conseguiram se recuperar da doença, 95% do total. Outros 16.616 pacientes seguem em acompanhamento.

Já a taxa de ocupação da UTI segue em queda, com 75,4% dos leitos ocupados. São 2.006 pacientes internados nos cerca de 2,6 mil leitos disponíveis nos hospitais do Rio Grande do Sul.