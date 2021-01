Apenas uma cidade gaúcha ainda não iniciou a vacinação dos grupos prioritários

encaminhado na terça-feira (19) pelo governo do Estado às Coordenadorias Regionais de Saúde Apenas a cidade de Nova Alvorada, na região do Planalto gaúcho, ainda não retirou o lote de vacinas Coronavac, dentro do Plano Nacional de Imunização. O município, com cerca de 3,5 mil habitantes, que nesta primeira fase tem direito a apenas cinco doses para imunização dos profissionais do posto de saúde local, já agendou a busca das ampolas para a manhã desta sexta-feira (22).

De acordo com a enfermeira Cláudia Mistura, coordenadora da Estratégia de Saúde da Família da cidade, a decisão de postergar a retirada das vacinas foi uma questão logística, já que na sexta estava prevista viagem da equipe municipal à Passo Fundo, sede da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde, para retirada de medicamentos para a farmácia municipal. "Dessa forma faremos uma viagem só para buscar remédios e a vacina", comenta.

Segundo ela, a cidade contabiliza 274 casos de Covid-19 até o momento e registrou dois óbitos pela doença. No sistema de notificações do Estado, no entanto, aparecem 185 casos confirmados na cidade. Atualmente, há apenas um morador hospitalizado em leito comum, e fora de perigo, na cidade de Marau, referência em saúde para a população da cidade.

De acordo com o Palácio Piratini, cada município recebeu a quantidade de doses de forma proporcional à população a ser vacinada nesta primeira fase da campanha de imunização, e a distribuição para cada localidade seguiu critérios definidos por meio da nota técnica da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), seguindo protocolos do Ministério da Saúde.

A recomendação é priorizar os profissionais de saúde, trabalhadores de higienização, de setores administrativos, motoristas de ambulância e técnicos das Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) e de internação clínica com referência para o tratamento da Covid-19. Também deverão ser vacinados nesta fase os profissionais de saúde que atenderão as instituições de longa permanência de idosos, residências inclusivas e aldeias indígenas.

Os demais profissionais de saúde e integrantes de grupos prioritários, como idosos não institucionalizados, serão vacinados conforme o Estado for recebendo novas remessas da vacina.

De acordo com o governo do Estado, os municípios de Tunas, Alto Alegre e São João da Urtiga apareciam, até o final da manhã, entre os que também não haviam retirado as vacinas, mas as mesmas foram buscadas pelos representantes das prefeituras ao longo da tarde.

Rio Grande do Sul recebeu 341,8 mil doses da Coronavac na noite de segunda-feira (18) e começou no dia seguinte a distribuição dos lotes ao Interior. No total, foram enviadas aos municípios 170,8 mil doses. O restante ficará reservado para envio posterior na segunda fase de imunização, prevista para começar entre duas a quatro semanas depois da primeira aplicação nos municípios.