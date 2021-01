Governo do RS divulga Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19

iniciado na segunda-feira (18) Já está disponível para consulta da população gaúcha o Plano Estadual de Vacinação, elaborado pela equipe técnica da Secretaria da Saúde (SES). O documento reúne as diretrizes de toda a operação do processo de imunização no Rio Grande do Sul,

material Dedicado "a todos os gaúchos e gaúchas que tiveram a vida ceifada pelo SARS-CoV-2 e às famílias que vivem com a presença diária da saudade", otraz estatísticas e gráficos da pandemia, bem como análises das vacinas e informações sobre fluxos e logística de distribuição dos imunizantes no Estado, de acordo com orientações do Ministério da Saúde e do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Uma nota técnica com orientações sobre critérios para distribuição de vacinas aos municípios, a partir da definição dos grupos prioritários para a primeira fase da campanha, também foi publicada pelo governo do Estado.

Segundo a assessoria do Palácio Piratini, nos próximos dias também será disponibilizado um painel para contabilização das doses que serão aplicadas na população. O Estado decidiu adotar o sistema aplicado pelo Ministério da Saúde, no qual os vacinadores fazem o registro diário das doses aplicadas no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações.

Quem serão os primeiros vacinados no RS: