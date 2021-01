Porto Alegre vai receber 50 mil doses da Coronavac

Porto Alegre terá 50 mil doses da primeira remessa da vacina contra a Covid-19 do laboratório chinês Sinovac, que tem parceria do Instituto Butantan no Brasil. A carga chega na noite desta segunda-feira (18) no Aeroporto Internacional Salgado Filho.

Segundo a prefeitura, a primeira leva de Coronavac será suficiente para imunizar 25 mil pessoas. A cobertura é explicada porque cada um recebe duas doses do imunizante. A Anvisa autorizou o uso emergencial da vacina chinesa e a de Oxford/AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz.

O Plano Municipal de Vacinação, divulgado na tarde desta segunda, priorizará idosos que residem em instituições de longa permanência e profissionais de saúde da linha de frente que trabalham em UTIs de hospitais.

Na primeira etapa, a vacinação é destinada 163 mil pessoas dos dois grupos prioritários e também a idosos acima de 75 anos, indígenas e quilombolas.

“A cidade está preparada para a vacina. Acreditamos que este é o caminho para salvar vidas e a economia", afirma o prefeito Sebastião Melo.

Melo ressaltou, por nota, que a prefeitura "seguirá rígida" na fiscalização do cumprimento dos protocolos sanitários e está alinhada com a Região Metropolitana e o governo do Estado no enfrentamento à pandemia.

A Capital espera aplicar 600 mil doses da Coronavac. Está descartado, por enquanto, a imunização em postos de saúde. “Pedimos a compreensão da população para que não vá às unidades em busca da vacina", disse o titular da Secretaria de Saúde, Mauro Sparta.

Idosos residentes em instituições de longa permanência, pessoas com deficiências, acamados, indígenas e quilombolas serão vacinados por servidores da SMS, que irão até o local onde estes grupos se encontram, mediante agendamento. Na terça-feira (19), haverá uma capacitação em hospitais para aplicação do imunizante em seus profissionais que atuam UTIs, e que serão vacinados nos próprios locais de trabalho.

No plano de vacinação da Secretária Municipal de Saúde, estão previstas outras três etapas, que dependerão de detalhamento do Plano Nacional de Vacinação. Após os grupos prioritários, a meta é vacinar 149 mil pessoas entre 60 e 74 anos de idade (segunda etapa) e outras 192 mil pessoas portadoras de comorbidades (terceira etapa).

Só depois disso inicia a imunização dos trabalhadores da educação; das forças de segurança e salvamento; funcionários do sistema prisional; população privada de liberdade; população em situação de rua; pessoas com deficiência permanente severa; transportadores rodoviários de carga e trabalhadores do transporte coletivo. Nesta quarta etapa a meta é vacinar 140 mil. Já para a população que não se enquadra em nenhum destes grupos, a previsão de inclusão no plano de vacinação, tanto do município, como do governo federal, ainda é uma incógnita.

De acordo com Sparta, com a chegada de mais doses serão definidos os locais de vacinação, até que sejam abastecidos 24 postos. A prefeitura também fará parcerias com redes privadas de farmácias e montará drive-thrus para atendimento.

"As estratégias serão definidas semanalmente, conforme a ampliação do público-alvo e a chegada de novas remessas (de vacina)", destaca o secretário. Ele informa que nesta segunda-feira, a SMS recebeu as carteiras de vacinação onde serão registrados, além dos dados pessoais de quem for imunizado, as datas da primeira e segunda doses, bem como informados o lote, laboratório e local de vacinação.