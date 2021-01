Anvisa recebe novo pedido de uso emergencial da Coronavac

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu nesta segunda-feira (18) um segundo pedido de uso emergencial de doses da vacina Coravac, produzida pelo Butantan e pela farmacêutica chinesa Sinovac. A solicitação partiu do governo de São Paulo, que requer mais 4 milhões de doses do imunizante.

autorização de uso da vacina vacinação começou naquele Estado foi dada pela Anvisa no domingo (17), referente às doses que haviam sido enviadas diretamente da China para São Paulo. No mesmo dia, a, com a aplicação de uma dose na enfermeira Monica Calanzas.

Além das doses prontas, a Sinovac havia enviado material para que o Butantan produzisse as novas 4 milhões de doses, e por isso a necessidade de uma nova autorização. "O Butantan está se esforçando para ampliar a quantidade de matéria prima. Temos um lote pronto e aguardamos autorização do governo chinês (para importação)", disse o presidente do instituto, Dimas Covas.

Até o momento, o novo pedido de liberação do uso emergencial de novo lote de vacinas está em análise para checagem de documentos.