Com 45 novos óbitos, Rio Grande do Sul já soma 9.921 mortes por Covid-19

Com 45 novos óbitos registrados neste domingo (17), o Rio Grande do Sul alcança agora 9.921 mortes decorrentes de complicações trazidas pela Covid-19. Os números divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) indica que o Estado já registrou 506.885 mil casos confirmados da doença.

Apenas em Porto Alegre foram 508 novos registros de contaminados, seguido por Pelotas (234), a segunda cidade com maior número de casos oficiais. Caxias do Sul também teve número expressivo de doentes confirmados neste domingo, com mais 133 casos.

Em relação aos dados de sábado , o Rio Grande do Sul teve 1.871 novos casos confirmados entre sábado e domingo. Ainda segundo a secretaria de Saúde são 479.262 pacientes recuperados (95%) e 17.650 (3%) em acompanhamento. A taxa de ocupação de leitos de UTIs em geral no Rio Grande do Sul é de 76%, ou 2.014 pacientes em 2.650 leitos de UTIs.

Quanto a hospitalizações devido à Covid-19, foram registradas 34.405. A mortalidade no Estado é de 87,2 a cada 100 mil habitantes, com taxa de letalidade aparente de 2% entre os contaminados.