Como assistir à reunião da Anvisa que vai decidir sobre as vacinas contra a Covid-19

Com todos os documentos necessários para a análise dos pedidos de uso emergencial das vacinas Coronavac e Oxford/AstraZeneca já entregues, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) realiza reunião extraordinária neste domingo (17) para decidir sobre as liberações. A reunião da Diretoria Colegiada da Anvisa (Dicol) começa a partir das 10h e pode ser acompanhada ao vivo. A transmissão será feita pelo canal da Anvisa no YouTube e também pelos canais da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).