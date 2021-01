Mortes por Covid-19 no RS chegam a 9.876 pessoas

De acordo com dados divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) neste sábado (16), o Rio Grande do Sul já registrou 9.876 mortes por causa da Covid-19. Em relação ao levantamento feito no dia anterior foram verificados 38 novos óbitos. O total de casos confirmados de coronavírus no Estado é de 505.021, uma alta de 4.236 em relação à sexta-feira (15).