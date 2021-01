Mundo ultrapassa marca de 2 milhões de mortes por Covid-19

O mundo ultrapassou nesta sexta-feira (15) de dezembro, a marca de 2 milhões de mortes em decorrência do coronavírus, pouco mais de um ano após o primeiro óbito confirmado, de acordo com levantamento da Universidade Johns Hopkins. No total, 93.418.283 pessoas foram oficialmente diagnosticadas com a doença em todo o planeta, dentre as quais 2.000.905 morreram.