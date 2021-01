Inter oferece Gigantinho para ajudar na vacinação contra a Covid-19

O governador Eduardo Leite recebeu na manhã desta sexta-feira (15) no Palácio Piratini a direção do Sport Club Internacional, que ofereceu a estrutura do clube para auxiliar no processo de vacinação da população gaúcha contra a Covid-19. A informação foi confirmada pelo governador gaúcho na sua conta no Twitter.

Governador Eduardo Leite recebeu dirigentes do clube nesta manhã no Palácio Piratini. Foto: Twitter/Reprodução

Recebemos a diretoria do @SCInternacional que, num gesto nobre, ofereceu a infraestrutura do clube para auxiliar no processo de imunização da nossa população. Agradeço ao Inter por esse apoio e também na mobilização para conscientização a respeito da importância da vacina. pic.twitter.com/L7bTRGd0S7

O clube divulgou nota em seu site informando que ,ofereceu o Gigantinho e o Centro de Eventos Arthur Dallegrave para a operação de imunização.

O presidente do clube, Alessandro Barcellos, explica que a utilização "fica agora a critério do poder público".

“O Internacional tem a obrigação de se colocar à disposição do governo com as suas estruturas, com toda a infra que hoje faz parte do complexo Beira-Rio, para que a gente possa agora, no momento em que finalmente teremos as vacinações, ajudar o estado e a população", destacou Barcellos.

Outros clubes brasileiros também estão oferecendo seus espaços para auxiliar na imunização. O Palmeiras, junto com a WTorre, empresa mantedora da arena Allianz Parque, cederá a estrutura do estádio na zona oeste da cidade de São Paulo para a vacinação contra a Covid-19.