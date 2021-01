Brasil tem 1.131 mortes por Covid-19 em 24h, total é de 207.095, diz ministério

O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 1.131 mortes em decorrência da Covid-19, elevando o total de óbitos a 207.095, segundo dados atualizados do Ministério da Saúde e divulgados na noite desta quinta-feira, 14. No mesmo intervalo, foram notificados 67.758 novos casos da doença, elevando o total de infectados no País para 8.324.294.