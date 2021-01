Com mais 91 mortes, RS chega a 9.790 vítimas da pandemia de Covid-19

Em escala crescente no número de mortes, com acumulado que chega a, o Rio Grande do Sul registrou nesta quinta-feira (14) mais 91 óbitos devido a complicações da Covid-19. São 9.790 óbitos de gaúchos desde que começou a pandemia.

Segundo balanço da Secretaria Estadual da Saúde (SES), uma das mortes ocorreu em novembro e outras 17 em dezembro de 2020. As 73 demais são de datas entre 1 e 14 de janeiro.

Já o número de casos de infecção subiu para 495.585, após quase 5 mil novas notificações nas últimas 24 horas. Foram 4.923 registros incluídos no balanço diário do governo estadual. Os recuperados são 468.849, ou 95% das pessoas que foram contaminadas pelo vírus.

