Enquanto espera pela vacinação, RS registra mais 80 mortes por Covid-19

tratou da logística para a imunização Enquanto prepara a estrutura para a vacinação contra a Covid-19, quando as doses forem liberadas pelo governo federal , o Rio Grande do sul registra nesta quarta-feira (13) mais 80 mortes por complicações de infecções do novo coronavírus. Reunião nesta quarta de integrantes da Secretaria Estadual da Saúde

Nessa terça-feira, foram registradas 121 mortes , recorde de notificações em um dia.

Com isso, agora são 9.699 óbitos associados à pandemia. O número de casos de infecção chega 490.980. Os recuperados são 464.970, ou 95% das pessoas que tiveram detecção do vírus.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), 12 vidas foram perdidas em dezembro e 68 ocorreram entre 2 e 13 de janeiro.

As UTIs apresentam ocupação de 76,7%, com 2.025 casos sob cuidados, sendo que 842 são doentes confirmados para Covid-19. O governo anunciou que abrirá mais 80 leitos de terapia intensiva

Em Porto Alegre, as unidades estão com 87% de lotação, somando 274 pacientes com o novo coronavírus. O total é de 696 casos em UTIs, entre todas as enfermidades, para 815 leitos. Os hospitais Moinhos de Vento, Ernesto Dornelles e Cristo Redentor estão com 100% de ocupação em suas UTIs.

A titular da pasta da Saúde, Arita Bergmann, e a equipe da Saúde fizeram reunião nesta quarta para afinar mais detalhes do plano para a vacinação.

"Assim que a vacina chegar ao Rio Grande do Sul, já temos estrutura e planejamento para iniciar a vacinação”, garantiu Arita, em nota, no site do governo estadual.