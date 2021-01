Órgão regulador do Reino Unido aprova vacina da Moderna contra Covid-19

A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA, na sigla em inglês) do Reino Unido aprovou nesta sexta-feira (8) o uso da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Moderna. Trata-se do terceiro imunizante a receber aval do órgão no país, que já concordou em aplicar na população as doses da Pfizer/BioNTech e da AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford.