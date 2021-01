Ufrgs recebe 50 mil testes para diagnóstico de Covid-19

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) recebeu do Ministério da Saúde, na tarde dessa quinta-feira (7), 50 mil testes RT-PCR para o diagnóstico de Covid-19 para as equipes da universidade e para população em geral. O pedido foi uma solicitação da Pró-Reitoria de Inovação e Relações Institucionais.

O material está armazenado no Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS), que tem organizado e executado toda uma dinâmica de trabalho e realiza testes desde abril do ano passado para prefeituras e instituições de todo o Rio Grande do Sul.

Para o pró-reitor de Inovação e Relações Institucionais, Geraldo Pereira Jotz, iniciativas como essa reforçam a importância de a Ufrgs estar em diálogo constante, não apenas com o Ministério da Educação, mas com outros órgãos do Governo Federal, “buscando o melhor para toda a sociedade, uma vez que essa é a missão maior da Universidade.” O pró-reitor informa que a economia gerada ao orçamento da Ufrgs pela doação destes testes é do valor de aproximadamente três milhões de reais.

Esses testes serão utilizados para diagnósticos de Covid-19 junto à comunidade da Ufrgs e à população em geral do Rio Grande do Sul. Suplementarmente, a Ufrgs adquiriu em dezembro mais dois leitores de RT-PCR, que são utilizados no processamento desses testes. As informações sobre os procedimentos e orientações para a testagem da comunidade da Ufrgs devem ser buscadas junto às direções das unidades. Os testes para a comunidade em geral serão realizados via atendimento na rede de saúde dos municípios.