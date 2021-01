Fauci alerta para piora da pandemia nos EUA nas próximas semanas após festas

O diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci, alertou neste domingo (3) que o quadro da pandemia de coronavírus no país deve piorar nas próximas semanas, em meio aos efeitos do elevado fluxo de viagens nos feriados do fim do ano. "É terrível, é lamentável, mas era previsível", disse, em entrevista à NBC.