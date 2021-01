RS tem mais 17 óbitos por Covid-19 confirmados neste sábado

O Rio Grande do Sul registrou neste sábado (2) mais 17 óbitos por Covid-19, ocorridos entre 19 de dezembro e 2 de janeiro. Segundo boletim da Secretaria Estadual da Saúde (SES), foram confirmados 1.024 novos casos.

O Estado se aproxima da triste marca de 9 mil mortos por Covid-19, com 8.934 vítimas fatais resultantes de complicações atreladas ao novo coronavírus. Desde o início da pandemia, 452.920 gaúchos foram diagnosticados com Covid-19, sendo que 95% deles se recuperaram (430.061).

A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 77,2%. Segundo monitoramento da SES, são 2.038 pacientes internados em 2.640 leitos de unidade intensiva.

O RS é o quinto estado brasileiro com maior numero de casos confirmados (atrás de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Santa Catarina) e o sétimo em número de óbitos.

Em Porto Alegre, a taxa de ocupação de leitos está em 87,53% e preocupa ainda mais. Ao todo, 1895 porto-alegrenses perderam a vida devido à doença.

De acordo com o monitoramento das UTIs da Secretaria municipal de Saúde, há neste momento 312 pacientes confirmados com Covid e outros 27 suspeitos internados. Três hospitais da Capital estão com 100% dos leitos para Covid ocupados: Moinhos de Vento, Cristo Redentor e Independência.