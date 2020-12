Enfermeira da UPA Zona Norte de Porto Alegre morre por Covid-19

Funcionária da Unidade de Pronto Atendimento Moacyr Scliar, na Zona Norte de Porto Alegre, Eva Julia Vieria Oliveira, de 49 anos, morreu nesta quinta-feira (31) por complicações da Covid-19. Ela era funcionária do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) desde 2009 e começou a trabalhar na UPA na inauguração, em 2012. Conforme a assessoria da instituição, ela foi licenciada em 19 de novembro.

A diretoria do hospital comunicou o falecimento via nota emitida pelo GHC: "Manifestamos nossos pêsames à família enlutada". Segundo o Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul (Coren-RS), que também se manifestou sobre o ocorrido nesta quinta-feira (31), lamentando a perda e transmitindo solidariedade e força a familiares, colegas e amigas(os) da enfermeira, 16 profissionais do setor já foram vitimados pelo coronavírus no Estado: "Diante deste cenário, o Coren-RS apela, mais uma vez, que toda a população tome os cuidados necessários, evitando aglomerações, ainda mais agora neste período de réveillon. Os casos voltaram a aumentar no Estado e os hospitais seguem lotados, exigindo muito de profissionais da Enfermagem. Além disso, o Conselho reforça a urgência máxima de que a vacina seja disponibilizada ao povo brasileiro, sendo que muitos países já iniciaram a imunização e, no Brasil, já nos aproximamos de 200 mil mortes por conta da pandemia".

A secretaria estadual da Saúde informou nesta quinta-feira (31) o registro de 5.548 novos casos da Covid-19. Foram confirmados mais 79 óbitos entre os dias 5 de novembro e 30 de dezembro, totalizando 8.872 mortes no Rio Grande do Sul, desde o início da pandemia.

Grupo Hospitalar Conceição - taxas de ocupação em 31/12/2020:





- UTI Covid (39 leitos) com ocupação de 97,4% (38 ocupados);





- UTI não-Covid (36 leitos) com ocupação de 94,4% (34 ocupados);





- Enfermaria suspeitos (12 leitos) com ocupação de 58,3% (7 ocupados);





- Enfermaria confirmados (68 leitos) com ocupação de 41,1% (28 ocupados).