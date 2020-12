Brasil tem 193,8 mil mortes e 7,61 milhões de casos de Covid-19

O total de mortes provocadas pela pandemia no novo coronavírus no Brasil chegou a 193.875. Nas últimas 24 horas, as autoridades sanitárias registraram 1.194 novos óbitos. Até terça-feira (29), o sistema do Ministério da Saúde contabilizava 192.681 mortes. Há ainda 2.488 óbitos em investigação.

Este foi o segundo dia consecutivo com o registro de novas mortes acima de mil vítimas. Na terça, foram acrescidos 1.111 novos óbitos às estatísticas. A última vez que o número de novos registros em 24 horas havia passado das 1.190 mortes foi em 1º de setembro, quando foram confirmados 1.215 novos óbitos.

O total de pessoas infectadas desde o início da pandemia atingiu 7.619.200. Entre terça e quarta (30), foram registrados 55.649 novos diagnósticos da doença. Até ontem, o painel de dados do ministério trazia 7.563.551 casos acumulados.

As informações estão no balanço diário sobre a pandemia do Ministério da Saúde, divulgado na noite desta quarta-feira. A atualização reúne as informações levantadas pelas secretarias estaduais de saúde de todo o país.

Segundo o painel, há ainda 717.544 casos ativos de Covid-19 em acompanhamento. O número de pessoas que já se recuperaram chegou a 6.707.781.

O Rio Grande do Sul segue registrando altos números de mortes por coronavírus. Nesta quarta foram registrados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) 113 óbitos , elevando para 8.793 vidas perdidas. Também foram confirmados mais 5.874 casos de coronavírus. Já são 444.212 gaúchos infectados.

O Estado de São Paulo lidera com mais mortes por Covid-19 (46.477), seguido pelo Rio de Janeiro(25.303), Minas Gerais (11.784), Ceará (9.984) e Pernambuco (9.612). Já entre os últimos no ranking estão Roraima (773), Acre (793), Amapá (919), Tocantins (1.232) e Rondônia (1.805).

Agência Brasil