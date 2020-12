Novo carregamento da Coronavac chega a São Paulo

O sexto lote da vacina Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, chegou a São Paulo nesta quarta-feira (30). Neste lote, há 1,6 milhão de doses, segundo o governador João Doria (PSDB), que fez o anúncio via Twitter.

"Acabamos de receber um novo lote da vacina do Butantan contra o coronavírus. Temos agora 10 milhões e 800 mil doses da vacina em solo brasileiro. São Paulo trabalha com planejamento e senso de urgência para salvar vidas", escreveu Doria. O recebimento das doses foi feito pelo governador ao lado do secretário da saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, e do diretor do Instituto Butantan, Reinaldo Sato.

Em vídeo, o governador reafirma o compromisso com o plano de imunização do Estado e reitera a necessidade de aprovação da vacina pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo o cronograma da primeira fase de vacinação publicado pelo governo de São Paulo, a imunização será feita em duas doses. A primeira terá início no dia 25 de janeiro e terá como público os profissionais da saúde, indígenas e quilombolas. Em 8 de fevereiro, o plano começará a imunizar a população a partir de 75 anos.

Já a segunda dose está programada para 15 de fevereiro para profissionais da saúde, indígenas e quilombolas. Em 1º de março, a população mais idosa terá acesso ao imunizante.

Lotes

O primeiro lote com a vacina contra a Covid-19 chegou no Brasil no dia 19 de novembro, com um carregamento de 120 mil doses. O segundo desembarcou em 3 de dezembro, com 600 litros a granel do insumo, correspondente a um milhão de doses, e a terceira remessa chegou em 18 de dezembro, com 2 milhões de doses.

No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, foi recebida a carga com o maior lote de imunizantes, com um total de 5,5 milhões de doses. Só nesta semana, o governador do Estado também recebeu na segunda-feira, 28, a quinta remessa de vacina, com 500 mil doses.

Agência Estado