RS tem mais de 2,1 mil novos casos de Covid-19 e ultrapassa 8,4 mil óbitos pela doença

O Rio Grande do Sul registrou neste sábado (26) 2.150 novos casos de Covid-19, segundo dados divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES). Os números oficiais confirmaram ainda mais 18 óbitos no Estado, ocorridos entre os dias 19 e 25 de dezembro.

Com a atualização dos números da pandemia, já são 430.780 gaúchos infectados pelo novo coronavírus e 8.452 mortes em consequência da doença em solo gaúcho.

Do total de casos, segundo a SES, 404.252 pacientes foram recuperados, o que representa 94% dos casos. A atualização dos dados apontou ainda a exclusão de três casos que haviam sido notificados, por revisão ou atualização feitas no sistema.

Ocupação nas UTIs no RS está em 80,5%, segundo atualização do painel do governo do Estado. Arte: Camila Surian/JC

Segundo o painel do governo do Estado, a ocupação de leitos em UTI geral está em 80,5%, são mais de 2,1 mil pacientes internados em tratamento intensivo nos hospitais gaúchos. Porto Alegre sendo a cidade com maior número de infectados, 67.953 pessoas.

Na sexta-feira (25), haviam sido registrados 2.294 novos casos de Covid-19, 144 a mais do que os números deste sábado, e 31 óbitos, ocorridos entre 12 e 24 de dezembro.