Brasil registra 527 mortes por Covid-19 em 24h; total chega a 187.291

O Brasil registrou 527 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (21) pelo Ministério da Saúde. Assim, chega a 187.291 o número total de óbitos pela doença no País.

De domingo (20) para segunda, foram contabilizados 25.019 novos casos de Covid, elevando o total de casos da doença no Brasil para 7.263.619.