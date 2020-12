Rio Grande do Sul chega a 409.794 casos de coronavírus e 8.159 mortes

O Rio Grande do Sul segue registrando altos números de contaminação pela Covid-19. Foram confirmados, nesta segunda-feira (21), mais 2.110 casos de coronavírus, segundo boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Até agora, 409.794 gaúchos foram infectados desde o início da pandemia. Desses, 382.156 estão recuperados da doença, representando 93% dos casos.

O Estado também anotou mais 73 óbitos relacionados à Covid, ocorridos desde o dia 5 de dezembro. Com isso, já são 8.159 vidas perdidas no Rio Grande do Sul em quase dez meses de pandemia.

Em Porto Alegre, , tendo 90,6% dos leitos das UTIs ocupados. A taxa de ocupação de leitos de UTI no Estado é 81,9%, segundo a SES. a taxa de ocupação da UTI é a maior desde 8 de setembro , tendo 90,6% dos leitos das UTIs ocupados.