Secretaria corrige dados, e Rio Grande do Sul tem dois municípios sem Covid-19

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) retificou nesta segunda-feira (19) uma informação referente à presença do novo coronavírus no Rio Grande do Sul. Um caso inicialmente atribuído a Garruchos, que seria o primeiro do município, teve a residência do paciente alterada para Santa Maria. Com a atualização, somente dois dos 497 municípios gaúchos permanecem sem registros da Covid-19.

o município de Cerro Branco era considerado o único no Estado ainda sem casos do vírus Na semana passada, antes do caso de Garruchos ser descartado,. Agora, a cidade da região central com população estimada em 4,7 mil habitantes volta a dividir a posição de zona livre de Covid-19 com Garruchos, na Fronteira Oeste. A cidade tem 3,2 mil habitantes.

foram mais de 2,4 mil casos de Covid-19 O balanço diário da SES também atualizou o número de casos da doença no Estado. Foram 1.096 novos registros nas últimas 24 horas. Com isso, já são 224.020 gaúchos infectados pelo coronavírus desde o início da pandemia. No fim de semana,

O número de vítimas fatais também subiu. São mais 41 óbitos associados à Covid-19, elevando para 5.388 o total de mortes.

Os pacientes que já estão recuperados da doença somam 210.493. O número, segundo a SES, representa 94% dos casos.