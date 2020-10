Rio Grande do Sul ultrapassa 220 mil infecções pelo novo coronavírus

O Rio Grande do Sul ultrapassou nesta sexta-feira (16) a marca de 220 mil infecções pela Covid-19. Também 1.820 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo balanço diário da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Desses 207.128 já estão curados da doença - o que representa 94% dos casos.

Também foram registrados mais 30 óbitos em decorrência do vírus no Estado. As vítimas tinham entre 42 e 92 anos. Com a atualização, o total de gaúchos que perderam a vida pelo vírus chega a 5.312.

Em Porto Alegre, foram registrados seis novos óbitos de pacientes até às 17h desta sexta. Já são 1.161 mortes na Capital desde o início da pandemia, há quase sete meses. São 35.718 casos confirmados na cidade.