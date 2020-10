Hospital Conceição abre pré-cadastro para testes da vacina para Covid-19

O Grupo Hospitalar Conceição (GHCC) anunciou a abertura do pré-cadastramento de participantes dos estudos de vacinas para a Covid-19. O processo é aberto para todos os moradores de Porto Alegre acima de 18 anos.

vacina da Janssen Em parceria com o Instituto de Pesquisas do Rio Grande do Sul (IPARGS), o Hospital Nossa Senhora da Conceição realiza os testes da, da Johnson&Johnson. O limite de voluntários, segundo a instituição, é 2 mil.

O estudo é dividido em quatro fases de aplicação: pessoas com mais de 18 anos sem comorbidades, com mais de 18 anos com comorbidades, acima dos 60 sem comorbidades e acima dos 60 com comorbidades.

"É uma vacina extremamente segura, que demonstrou produção adequada de proteção numa dose menor, que foi motivo que atrasou um pouco mais o início. Agora vai ser iniciado a aplicação da dose menor", afirma o coordenador do Serviço de Infectologia do Hospital Conceição, Dr. Breno Riegel Santos.