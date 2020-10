Rio Grande do Sul tem quase 7 mil novos casos de Covid-19 em 24h

superava a marca de 190 mil contaminações Quase 7 mil novos casos do novo coronavírus foram confirmados no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (1). Foram 6.691 registros positivos da Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo balanço diário da Secretaria Estadual de Saúde (SES), elevando para 197.186 o total de gaúchos já infectados pelo vírus no Estado. Nessa quarta, o RS

O governo também confirmou mais 33 óbitos associados ao coronavírus. As mortes ocorreram entre os dias 19 e 30 de setembro. São 4.815 vidas perdidas no Rio Grande do Sul desde o início da pandemia. Em Porto Alegre, foram registrados mais seis óbitos de pacientes até o fim da tarde desta quinta-feira. O número de vítimas fatais na Capital é de 1.036.

Também houve alta no número de pacientes que já se recuperaram da doença no Estado, somando agora 182.572. O total representa 93% dos casos.