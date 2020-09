Lacen-RS recebe equipamento para diagnóstico de Covid-19

O Laboratório Central do Estado (Lacen-RS) já conta com o primeiro dos dois equipamentos adquiridos pela Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS) para os exames de biologia molecular que detectam o novo coronavírus. A partir de agora, o laboratório possui dois extratores automatizados no laboratório. Por substituírem uma parte do trabalho antes realizado de forma manual, a previsão é que a capacidade diária passe de 400 para 800 amostras analisadas por dia.

O outro equipamento que está em funcionamento desde a metade de setembro foi uma cessão em comodato do Ministério da Saúde. Em paralelo, a SES-RS já tinha em andamento a aquisição de mais dois extratores. O primeiro foi entregue nesta semana, e o segundo deve chegar ao Lacen nas próximas semanas.

O novo equipamento deve operar a partir da semana que vem, após conclusão da montagem do espaço e do treinamento da equipe. O governo do Estado investiu R$ 630 mil na compra do aparelho.

O extrator é utilizado em uma das etapas iniciais da testagem das amostras das secreções de vias aéreas de casos suspeitos. Desde o início da pandemia, o Lacen realizou 57 mil testes.