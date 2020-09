UFPel lidera pesquisa estadual sobre medidas de proteção individual contra a Covid-19

Um levantamento envolvendo pesquisadores de três instituições de ensino irá investigar as medidas de proteção individual para a Covid-19 e o impacto social, econômico e no estilo de vida da população do Rio Grande do Sul. Por meio de um acompanhamento telefônico, a equipe, liderada pelo Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), vai investigar as principais medidas adotadas no período de pandemia e verificar sua continuidade no período de seis e doze meses. A primeira fase da pesquisa, chamada de CovidTel Gaúcho, iniciou na sexta-feira (25).

Além de averiguar o conhecimento e a continuidade do uso das medidas de proteção, o estudo também pretende medir a prevalência de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (fatores de risco para complicações por Covid-19), conhecer a utilização de medicação em geral e de uso contínuo, descrever a prevalência de sintomas de ansiedade, depressão e insônia no período e apresentar o perfil de estilo de vida (atividade física, alimentação, consumo de álcool e tabagismo). Os cientistas vão apurar também a prevalência de utilização de benefícios sociais e experiência de insegurança alimentar.

De acordo com a equipe, o trabalho irá fornecer subsídios para que o poder público possa planejar ações tanto no âmbito de saúde pública como da economia.

Para a coordenadora da pesquisa, professora Janaína Vieira dos Santos Motta, além de buscar informações sobre aspectos de saúde e comportamento que possam ter mudado durante a pandemia, o grande legado do estudo é possibilitar uma visão de longo prazo sobre as medidas de prevenção adotadas pelos gaúchos.

Conforme a pesquisadora, ações como uso de máscaras e álcool gel, distanciamento social, higienização de mãos e compras, dentre outras, ganharam maior atenção com a pandemia, mas servem para prevenir várias outras doenças, e o estudo irá evidenciar se essas ações se tornaram hábitos seis meses e um ano depois. “Doenças respiratórias acometem a população do Rio Grande do Sul todos os anos e, com algumas medidas que estamos utilizando agora com a Covid-19, essa ocorrência pode diminuir”, pontuou.

A equipe é composta por pesquisadores da UFPel, da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) e da Unisinos e tem financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs).

Como vai funcionar a pesquisa