Brigada Militar e prefeitura encerram festa clandestina com 60 pessoas em Gramado

A Brigada Militar (BM) e a Prefeitura Municipal de Gramado - através da Vigilância Sanitária - encerraram uma festa clandestina em uma casa alugada no Bairro Várzea Grande, no começo da madrugada deste domingo (27/09). No ato, foi lavrado termo circunstanciado enquadrando os responsáveis pelo evento, nos termos do artigo artigo 268 do Código Penal: "infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa."

Em nota, a assessoria de imprensa da Brigada Militar comunicou que "com informações de que pessoas estariam alugando casas na cidade, o que poderia ter relação com Festival de Cinema, a Brigada Militar começou a juntar elementos que indicassem que pessoas estariam se organizando para promover uma festa clandestina." Os agentes flagraram mais de 60 pessoas aglomeradas no local, que estava organizado com estrutura de som, iluminação e fornecimento de bebidas ao público presente.

"Acredita-se que mais pessoas chegariam, não sendo possível precisar o número exato de público que se faria presente no evento ilegal", observa a BM em nota. Segundo a polícia, os organizadores eram um homem de 41 anos, morador de Porto Alegre, e outro de 30 anos, morador de São Leopoldo, com antecedentes de estelionato, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos públicos.

Ainda de acordo com a BM, mesmo que o 48º Festival de Cinema, que se encerrou na noite de sábado (26/09), não tenha promovido nenhum evento presencial, alguns turistas viajaram para o destino para tentar realizar festas, contrariando a proibição de aglomerações. Ainda de acordo com informações da BM, durante todo o sábado os policiais militares trabalharam para descobrir o local, para poder evitar o evento clandestino.

"Depois de muitas buscas, soube- se que em um ponto do Bairro Várzea Grande, as vans buscariam os participantes e levariam até a festa, local que só seria revelado na hora exata do começo do evento clandestino", informa a assessoria de comunicação da BM. De acordo com a nota, na divulgação da festa inclusive dava a entender que seria uma atração do Festival, "mesmo estando bem claro que esse ano não ocorreria" nenhum evento presencial devido à pandemia. “Infelizmente algumas pessoas ainda não se deram conta que esse é um ano atípico, e que tais medidas visam o bem comum", destacou o Capitão Lemartine Venzo, comandante da BM de Gramado.

Adriana Lampert