HCPA amplia procedimentos eletivos com melhora no quadro da pandemia em POA

Com a melhora no quadro da pandemia em Porto Alegre, que tem registrado queda no número de casos confirmados do novo coronavírus nas últimas semanas, o Hospital de Clínicas (HCPA) foi autorizado pela prefeitura da Capital a ajustar as áreas Covid para ampliar os procedimentos eletivos. A partir desta terça-feira (23), o HCPA deve começar a redefinição de 13 leitos para aumentar as cirurgias eletivas de outras especialidades.