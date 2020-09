Rio Grande do Sul tem mais 13 óbitos e 717 novos registros da Covid-19

foram mais de 4,3 mil casos O Rio Grande do Sul registrou mais 717 casos da Covid-19 neste domingo (20). Com os novos registros, o Estado chega ao total de 174.777 infecções pelo novo coronavírus. No sábado,da doença.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou, ainda, mais 13 óbitos de gaúchos associados aos vírus. As mortes ocorreram entre os dias 17 e 19 de setembro, e as vítimas tinham entre 55 e 91 anos. Já são 4.384 vidas perdidas no Estado desde o início da pandemia.

O número de recuperados chega a 160.219, representando 92% dos casos computados até agora. A taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) teve nova baixa, e agora está em 74,4%.