Fiocruz lança documento com orientações sobre volta às aulas

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) lançou, na segunda-feira (14), um documento com orientações sobre a volta às aulas em meio à pandemia do novo coronavírus. Intitulado "Contribuições para o retorno às atividades escolares presenciais no contexto da pandemia de Covid-19", o material foi coordenado pela vice-presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz e reúne evidências e informações científicas e sanitárias, nacionais e internacionais, sobre o que tem sido debatido sobre a volta às aulas presenciais.

O documento da Fiocruz elenca 11 critérios gerais para a reabertura das escolas (confira no fim da matéria), e oferece elementos para assessorar a comunidade escolar e aos gestores, considerando as diferentes variáveis regionais.

"Trata-se de uma questão multi e transdisciplinar, além de intersetorial. Por isso, o documento destaca a necessidade de articulação, em cada território, dos serviços públicos da educação, saúde e assistência social para que sejam construídos, com a participação da população, os devidos diagnósticos", comenta a coordenadora do grupo, Patrícia Canto.

Além das informações apresentadas no material, como panorama epidemiológico no Brasil, estados e municípios, lista indicadores globais e específicos para o retorno das atividades, o processo de adoecimento por Covid-19, com foco especial em crianças e adolescentes, biossegurança, vigilância e monitoramento, o documento destaca a importância da ampla testagem da população, como parte de uma estratégia de vigilância em saúde contínua e o foco no território, ou seja, considerando a realidade em que está inserida a unidade ou a rede escolar.

Segunda a pesquisadora, não é possível dissociar as dimensões da saúde individual. "A escola é um agente estratégico para a promoção da saúde e prevenção de possíveis agravos. A supressão desses espaços de sociabilidade deve comprometer autoridades e sociedade para o fortalecimento de políticas públicas que criem condições concretas para a produção da saúde, como o direito à segurança alimentar e nutricional, a proteção social contra as violências (inclusive a violência doméstica e familiar que se amplia no contexto da pandemia da covid-19) e a preservação do direito à educação. É a partir dessa perspectiva que a reabertura das escolas deve se dar", afirma.

Critérios gerais para a reabertura de escolas, conforme a Fiocruz: