BioNTech vai receber financiamento alemão para financiar vacina

A BioNTech anunciou nesta terça-feira (15) que vai receber até 375 milhões de euros do governo alemão para financiar a possível vacina contra a codiv-19 que está desenvolvendo numa parceria com a americana Pfizer e a chinesa Fosun Pharma. Em reação à notícia, o ADR da BioNTech subia 3,7% nos negócios do pré-mercado em Nova Iorque por volta das 8h20min (de Brasília).