Rio Grande do Sul tem 1.092 novos casos e mais 25 óbitos por Covid-19

O Rio Grande do Sul registrou nesta segunda-feira (14) mais 1.092 casos da Covid-19. Com os novos registros, o total de infecções pelo vírus no Estado chega a 157.907.

Também foram confirmados mais 25 óbitos de gaúchos em decorrência do novo coronavírus. São 4.080 mortes ao todo em seis meses de pandemia no Estado. Segundo o balanço diário da Secretaria Estadual de Saúde (SES), as vítimas mais recentes tinham entre 36 e 85 anos.

Em Porto Alegre, cidade que concentra o maior número de vítimas fatais pelo vírus no RS, a Secretaria Municipal de Saúde confirmava mais 40 mortes até o fim da tarde desta segunda-feira. São 870 óbitos ao todo.

Segundo a SES, 145.069 pacientes já estão recuperados da doença no Estado. O número representa 92% dos casos.