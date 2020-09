Número de mortos pela Covid-19 ultrapassa 4 mil no Rio Grande do Sul

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Rio Grande do Sul ultrapassou, neste sábado (12), as 4 mil mortes causadas pelo novo coronavírus. As informações são da Secretaria Estadual da Saúde, que registra 4.039 óbitos em razão da Covid-19. Em todo o Brasil, já são mais de 130 mil vidas interrompidas em razão da doença, e 4.282.164 de casos confirmados.

eram 153.475 infectados O número total de casos também subiu no Rio Grande do Sul entre essa sexta-feira e o sábado. Ontem,, contra 156.264 casos confirmados hoje. Nas últimas 24 horas, foram 2.797 novos registros.

A taxa de ocupação de leitos de Unidades de Tratamento Intensivo está em 77,4% no Estado. Também subiu o número de pacientes que já se recuperaram do vírus no Estado. São 143.158 pessoas já curadas, o que representa 93% dos casos. Há registros da Covid-19 em 489 dos 497 municípios gaúchos.