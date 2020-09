Com mais 68 óbitos, Rio Grande do Sul se aproxima de 4 mil mortes por Covid-19

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Rio Grande do Sul registrou nesta sexta-feira (11) mais 68 óbitos de gaúchos associados ao novo coronavírus. Já são quase 4 mil vidas perdidas no Estado desde o início da pandemia. O total de mortes é de 3.997. As novas vítimas tinham entre 37 e 96 anos.

O balanço diário da Secretaria Estadual de Saúde (SES) também atualizou o número de casos confirmados da doença. São 153.475 infectados ao todo. Nas últimas 24 horas, foram 2.394 novos registros.

abrir 38 novos leitos desse tipo A taxa de ocupação de leitos de Unidades de Tratamento Intensivo está em 76,4% no Estado. O Ministério da Saúde autorizou a rede hospitalar gaúcha a, elevando para 1.856 o número de UTIs Adulto SUS e alta de 99% na capacidade de atendimento desde o início da pandemia.

Também subiu o número de pacientes que já se recuperaram do vírus no Estado. São 140.276 no total. Segundo a SES, isso representa 91% dos casos. Há registros da Covid-19 em 489 dos 497 municípios gaúchos.