Seis meses após primeiro caso, Rio Grande do Sul supera 150 mil infectados pela Covid

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Seis meses completos após o primeiro caso de coronavírus no Rio Grande do Sul, o Estado superou nesta quinta-feira (10) a marca de 150 mil infecções pelo vírus. São 151.392 desde março, 3.883 registrados somente nas últimas 24 horas, segundo atualização diária da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

O Rio Grande do Sul registrou, ainda, mais 47 óbitos associados à Covid-19. Já são 3.929 vidas de gaúchos perdidas desde o início da pandemia. As novas vítimas confirmadas pela SES tinham entre 53 e 107 anos.

A taxa de ocupação de UTIs no Estado era de 77,1% nesta quinta, com 1.973 pacientes em 2.559 leitos de unidades intensiva. Há registros do vírus em 488 dos 497 municípios gaúchos.