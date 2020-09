RS tem mais 65 óbitos por Covid-19 e chega a 3.714 mortes pela doença

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) divulgou neste sábado (5) mais 65 óbitos por Covid-19 no Rio Grande do Sul, chegando a 3.714 mortes. Foram informados mais 6.278 novos casos, sendo que 3.686 deles são de Porto Alegre, e muitos antigos.

De acordo com a SES, dos novos casos reportados, somente 288 possuem diagnóstico nos últimos 15 dias e 96% deles já são considerados como recuperados.

O total de casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul é 143.485 e o número de pacientes recuperados chega a 129.047 (90% dos casos). São 488 municípios gaúchos com registros da doença.

Em Porto Alegre, segundo os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, são 759 óbitos, 26.361 casos confirmados da doença, 337 pacientes confirmados em UTI e 38 pacientes suspeitos em UTI.