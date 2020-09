Rio Grande do Sul tem mais 60 mortes por Covid-19 e total vai a 3.650

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Rio Grande do Sul registrou nesta sexta-feira (4) mais 60 óbitos pelo novo coronavírus. A atualização eleva o total de vítimas fatais no Estado para 3.650. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, as novas vítimas tinham entre 31 e 93 anos e eram residentes de 27 municípios.

O Estado também contabilizou 2.787 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas. Já são 137.217 gaúchos infectados desde o início da pandemia. Desses, 122.709 já se recuperaram da doença, o que representa 89% dos casos. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 77,9%.

Em Porto Alegre, cidade com maior número de mortes no Rio Grande do Sul, foram confirmados 18 novos óbitos pela Secretaria Municipal de Saúde até o fim da tarde desta sexta-feira. O número de vítimas na Capital chega a 754. A ocupação de leitos de UTI na cidade segue alta, em 90,04%. São 390 pacientes internados em unidade intensiva, entre casos suspeitos e confirmados de Covid-19.