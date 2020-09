Brasil chega a 4 milhões de casos confirmados de Covid-19

O Brasil atingiu pouco mais de 4 milhões de casos acumulados de Covid-19, segundo informa o balanço do Ministério da Saúde divulgado nesta quinta-feira (3). Desde o início da pandemia, 4.041.638 pessoas foram infectadas com o coronavírus. Entre essa quarta e quinta-feira, as secretarias de saúde acrescentaram às estatísticas 43.773 novos pacientes diagnosticados com a doença. Ontem o sistema de dados sobre a pandemia trazia 3.997.865 casos desde o início da pandemia.